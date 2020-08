Slagerij Annaert na 100 jaar definitief dicht: “Door Corona zonder afscheidsglas en zonder kermis” Koen Moreau

01 augustus 2020

18u33 0 Erondegem Inwoners van Erondegem zijn dit weekend in de rouw. Op bevel van de burgemeester werd de zomerkermis geschrapt en slager Johan Annaert liet zaterdagnamiddag voor de allerlaatste keer het rolluik van zijn zaak naar beneden.

Daardoor verliest het dorp een vaste waarde die net honderd jaar het straatbeeld kleurde. “Het aflaten van mijn rolluik zal pijn doen, maar ik heb hier veel mooie jaren gehad en ik ben de klanten enorm dankbaar”, vertelde Johan anderhalf uur voor de definitieve sluiting. Klanten die nog langs kwamen werden getrakteerd op een praline. “Een beetje een afscheid in mineur door Corona waardoor ik geen glaasje kan aanbieden.”

Mooi afscheid

Toch was het een mooie en emotionele laatste dag en week. “Ik krijg heel veel mooie woorden, fijne attenties en zelf enkele cadeaus. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht”, aldus de man. Definitief stoppen doet hij overigens niet. “Voor mijn vader overleed - waarna ik zijn zaak hier overnam - was ik samen met mijn vrouw aan de slag in onze slagerij in Bavegem. Als onze gezondheid het toelaat zullen we daar nu onze laatste vijf à zes jaar samen uitbollen. Rustiger wordt het in elk geval, maar ik ga het hier missen.”