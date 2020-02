Slagerij Annaert bestaat 100 jaar (en sluit in augustus de deuren) Koen Moreau

04 februari 2020

12u31 5 Erpe-Mere Wie opgroeide in de familie van Petrus ‘Potters Peeken’ Annaert en Marie De Vlieger aan het gemeentehuis van Erondegem had twee keuzes: het klooster of de beenhouwerij. “Voor mijn vader werd dit het laatste en zelf volgde ik hem in 2001 op”, vertelt kleinzoon Johan.

De slagerij waar de man vandaag nog achter de toonbank staat, blaast dit jaar 100 kaarsjes uit en wordt bijgevolg een eeuweling. Toch voor even. “In augustus sluit ik hier de deuren. Ik word 60 jaar, heb geen opvolgers en woon in Bavegem waar ik samen met mijn vrouw nog een slagerij heb. Het is tijd om het wat rustiger aan te doen”, aldus Johan.

Oorspronkelijk was het hier een boerderij, café, muzikale feestzaal en slagerij. Johan Annaert

Daarmee verdwijnt een vaste waarde in de schaduw van de kerk. “Oorspronkelijk was het hier een boerderij, maar mijn grootouders hadden ook een café, een slagerij en - niet te vergeten - een muziekzaal op de eerste verdieping.” In 1952 nam zoon Gerard Annaert samen met zijn echtgenote Germaine De Coninck de zaak van zijn ouders over. “Kort na hun huwelijk verbouwden ze en stopten ze met het café en de muziekzaal om zich volledig toe te spitsen op de beenhouwerij. Hun specialiteiten waren voornamelijk witte en zwarte pensen, droge worsten en rauwe hammen.”

Ik heb even getwijfeld om bakker te worden, maar koos toch voor de mooie slagersstiel Johan Annaert

Appartementen

Zoon Johan hielp al van jongs af aan mee in de zaak. “Ik herinner me nog dat ik op een stoel moest staan om gehakt door te malen. Toch twijfelde ik om bakker te worden, maar uiteindelijk koos ik toch voor deze mooie stiel”, lacht hij. In 1997 startte Johan, na enkele passages in slagerijen, samen met zijn echtgenote Martine Hanssens een eigen zaak in Bavegem. “Maar toen mijn vader er hier in Erondegem in 2001 mee stopte, besloot ik om deze zaak erbij te nemen.”

Dit verhaal, dat inmiddels bijna 20 jaar duurt, loopt binnenkort ten einde. Na exact honderd jaar sluit de voorlaatste slagerij van Erondegem op zaterdag 1 augustus 2020 definitief de deuren. In de plaats komen appartementen. “Maar in Bavegem blijft alles zoals voorheen. Bovendien zal ik nog bestellingen aan huis leveren vanuit Bavegem”, geeft Johan nog mee.