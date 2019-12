Sinterklaas arriveert met Hummer op Sint-Vincentiusschool Koen Moreau

05 december 2019

19u17 1 Erpe-Mere Met een Hummer-limousine, waar Donald Trump jaloers zou op zijn, arriveerde Sinterklaas donderdagochtend in Aaigem.

Dat resulteerde in een meer dan stijlvolle aankomst in de enige deelgemeente van Erpe-Mere waar Sinterklaas langskomt. De Heilige werd op straat verwelkomd door de kinderen van de Sint-Vincentiusschool. Hij werd nadien samen met de grootouders nog getrakteerd op het mooi kleuterspektakel in het thema ‘Sterren op de dansvloer.’ Nadien bezocht de Sint de overige klassen om lekkers uit te delen.