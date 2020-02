Sint-Jozefschool heeft zestigtal leerlingen op ski-reis in Italië: “We zitten ver van de probleemgebieden waardoor er geen reden tot paniek is omwille van het Coronavirus” Koen Moreau

26 februari 2020

14u06 27 Erpe-Mere De uitbraak van het Coronavirus in Italië wordt vanuit de Sint-Jozefschool in Mere extra aandachtig gevolgd. Door de jaarlijkse skireis verblijven momenteel een zestigtal leerlingen in het Italiaanse skigebied Speikboden.

Dat gebied bevindt zich net over de Oostenrijkse grens. Directeur Margo Daeleman van de Sint-Jozefschool volgt de situatie op de voet, maar maakt zich geen zorgen. “Alles is ginds perfect in orde en de deelnemers amuseren zich geweldig”, vertelt ze. Noch de school noch de skilocatie neemt momenteel speciale maatregelen, waardoor de leerlingen een zorgeloze vakantie beleven.

De skilocatie bevindt zich dan ook bijna vierhonderd kilometer van de eerder als ‘risicozones’ uitgeroepen steden Codogno, Castiglione d’Adda en Casalpusterlengo ten zuidoosten van Milaan. “Maar omdat we merkten dat enkele ouders zich zorgen maakten, hebben we hun wil geïnformeerd.” Zaterdagochtend komen de skiërs terug aan in Mere.