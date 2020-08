Sint-Franciscusschool campussen Burst en Erondegem worden twee volwaardige en afzonderlijke scholen Koen Moreau

27 augustus 2020

16u36 0 Burst/Erondegem Het schoollandschap van Erpe-Mere wordt hertekend waardoor er op papier een school bij komt. Directeur Kelly Meerman splitst zich na tien jaar niet langer op tussen de Sint-Franciscusscholen van Burst en Erondegem. Die laatste plek krijgt met Leen Pynaert een eigen directeur.

Beide afdelingen, samen goed voor 510 leerlingen, worden afzonderlijke scholen met een afzonderlijke directie. Meerman blijft in Burst. “Een beslissing die – weliswaar in overleg met het schoolbestuur – niet makkelijk en emotioneel was. Een team waarmee je goed werkt achterlaten is niet makkelijk”, vertelt zij. Toch heeft ze alle vertrouwen in de nieuwe directeur die de leiding krijgt in Erondegem.

Die nieuwe directeur, Leen Pynaert uit Letterhoutem, stond 16 jaar voor de klas van het zesde leerjaar in Burst. Vorig jaar proefde ze als beleidsondersteuner voor de vestigingen Burst en Erondegem al van het administratieve luik. “En daarbij heb ik enorm veel geleerd dat me nu ongetwijfeld van pas zal komen in deze kleine gezellige nieuwe zelfstandige school van de Ignatiaanse Scholen van Aalst. Bovendien kan ik op een enorm gemotiveerd team van 19 leerkrachten, een vijfkoppige onderhoudsploeg en een secretaresse rekenen.”

Voor de leerlingen verandert er nagenoeg niks. “De namen van beide scholen blijven behouden, de aanpak blijft dezelfde en we zullen nog veel samenwerken”, aldus Pynaert. In Burst, de grootste van de twee scholen, staat overigens nog heel wat op stapel. “Deze zomer werden nieuwe vloeren gelegd en in het verleden kwamen er al containerklassen en een nieuwe sanitaire blok, maar nieuwe uitbreidingen zijn nodig. Ik zal me in elk geval niet vervelen nu ik slechts een school meer onder mijn hoede heb”, geeft Meerman nog mee.