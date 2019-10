Singhet Fro Mere na 50 jaar nog steeds ‘Alive and singing’ Koen Moreau

18 oktober 2019

18u35 0 Erpe-Mere Het jubileumjaar ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het – sinds dit jaar koninklijk - gemengd zangkoor Sinthet Fro mere zit er bijna op.

“We beleefden een mooi jaar en kunnen terugblikken op een zeer geslaagd jubileumconcert met soliste Lisa De Rijcke en pianist Erik Brabants als hoogtepunt van de feestelijkheden”, vertelt voorzitter Marc Verstichel. De man houdt er dan ook aan de koorleden en talrijke sympathisanten te bedanken.

Tevens reikt voorzitter Verstichel de hand naar nieuwe leden. “Wie zin heeft om met ons mee te zingen is vanaf dinsdag 29 oktober elke dinsdagavond om 20 uur welkom in ons lokaal achter het Ontmoetingscentrum in de Nieuwstraat te Mere.”