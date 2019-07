Singhet Fro Mere krijgt Koninklijke titel ter gelegenheid van 50ste verjaardag KOEN MOREAU

10u22 3 Erpe-Mere Op de vooravond van de nationale feestdag van 21 juli ontving het gemengd zangkoor Singhet Fro Mere samen met 19 andere Oost-Vlaamse verenigingen de titel ‘koninklijk’.

Het koor viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag en voldoet zo meteen aan de voorwaarde om het predicaat of voorzetsel aan te vragen. De eretitel werd in het provinciehuis in Gent door waarnemend gouverneur Didier Detollenaere uitgereikt aan voorzitter Marc Verstichel, lid van het eerste uur Lieve De Groot en Jan Van Moorter. Ook burgemeester Hugo De Waele (CD&V) was als fiere burgervader van de partij aanwezig.