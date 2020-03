Siertelers helpen elkaar in coronatijden en starten gezamelijke webshop met bloemen recht van de kweker Koen Moreau Nele Dooms

25 maart 2020

18u22 0 Erpe-Mere Acht siertelers uit de Denderregio slaan de handen in elkaar om er elkaar door te helpen in deze coronacrisis. Op die manier willen ze een oplossing vinden voor het wegvallen van de leveringen aan bijvoorbeeld veilingen. “Met een gezamenlijke webshop zorgen we dat onze bloemen toch nog in de huiskamers raken”, klinkt het.

Dankzij dit initiatief kan je je huis opfleuren en telers uit de streek helpen. Anjers De Nijs uit Erpe-Mere, Plantenkwekerij Opplant uit Opwijk, rozenkwekerij Van Biesen uit Opwijk, Bloemisterij De Proft uit Buggenhout, rozen- en orchideeënkwekerij Lissens uit Opwijk, Mario De Baerdemaerke uit Asse en Bloemisterij De Kinder uit Lebbeke en bloemisterij Van Gijseghem uit Wieze zullen je alvast dankbaar zijn.

De webshop is te vinden op www.bloemenrechtvandekweker.be kan je je bestelling plaatsen. Eveneens fijn om weten: Anjers De Nijs biedt omwille van de coronamaatregelen anjers aan als meeneemboeket. Die vind je dagelijks tussen 7 en 22 uur in een bloemenkraam voor het bedrijf langs de Bossestraat 89 in Erpe.