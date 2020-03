Seniorenraad niet langer alleen spreekbuis van seniorenverenigingen: ook individuele senioren welkom Koen Moreau

02 maart 2020

17u30 3 Erpe-Mere Er komt een belangrijke verandering aan de werking van de seniorenraad in Erpe-Mere.

Het oude reglement uit 1991 werd aangepast waardoor voortaan niet alleen seniorenverenigingen welkom zijn. “Omdat we de mening van alle burgers willen kennen, geven we ook individuele senioren ook graag de mogelijkheid om toe te treden tot dit gemeentelijk overlegorgaan”, motiveert schepen Tom Van Keymolen (CD&V). Een oproep naar kandidaten verschijnt binnenkort in het gemeentelijk infoblad, op de website en de Facebookpagina van de gemeente. Vroege kandidaten of geïnteresseerden kunnen alvast info vragen bij de dienst Sociale Zaken in GAC Steenberg, via socialezaken@erpe-mere.be of via 053/60.34.90.