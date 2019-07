Scouts Kievit met 96 padvinders op kamp in Vlaamse Ardennen KOEN MOREAU

27 juli 2019

11u57 6 Erpe-Mere Dat het niet noodzakelijk ver moet zijn om een schitterend kamp te beleven, bewijst scoutsgroep Kievit uit Erpe-Mere.

De scoutsgroep verblijft momenteel op amper 35 kilometer van thuisbasis Steenberg op een weide aan het einde van de doodlopende Landschapstraat in Maarkedal. “We zijn in totaal met 96 waarvan 18 leiding en vieren het ganse kamp feest aangezien ons kampthema ‘feest’ is”, lacht de leiding. De zon was in elk geval al in overvloed van de partij, maar dat belette de kapoenen, kawellen, jonggivers en givers niet om stevig te feesten.