Schoorsteenbrand in Daalstraat Koen Moreau

13 november 2019

10u28 1 Erpe-Mere Brandweermannen van de hulpverleningszone Zuid-Oost inspecteerden woensdagochtend rond 7.30 uur een schoorsteen langs de Daalstraat in Mere.

De bewoner belde het noodnummer omdat er rook in zijn woning kwam en er gensters uit de schoorsteen kwamen. Manschappen van brandweerposten Aalst en Lede inspecteerden met de warmtebeeldcamera of er sprake was van oververhitting in de schoorsteen. Dat bleek niet het geval.