Schoolpoort BSBO De Brug (deels) terug open na Coronabesmettingen bij leerkrachten Koen Moreau

28 september 2020

19u59 1 Erpe Heel wat leerlingen van basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Brug kunnen vanaf dinsdag 29 september terug naar school.

Vorige week donderdag besloot de schoolgemeenschap alle lessen tijdelijk op te schorten nadat een vijftal leerkrachten positief testten en anderen in quarantaine moesten. Maandagnamiddag werd de situatie opnieuw geëvalueerd en bleken voldoende leerkrachten beschikbaar om de lessen deels te hervatten. Wel blijven nog steeds drie klassen in quarantaine. Voor de kleutertjes is dat tot en met woensdag, voor de andere twee klassen tot donderdag 8 oktober.