Schooljaar start met enkele rijrichting aan Sint-Martinusschool: “Wennen aan nieuwe verkeerssituatie” Koen Moreau

01 september 2020

14u34 2 Erpe In een poging sluipverkeer weg te halen en de situatie voor de Sint-Martinusschool in de Botermelkstraat in Erpe veiliger te maken, loopt daar vanaf 1 september een proefproject met enkele rijrichting van de Oudenaardsesteenweg naar de Gentsesteenweg.

Die nieuwe maatregel werd bij de start van de school relatief goed gerespecteerd. Autoverkeer dat vanuit de Gentsesteenweg of Allemansbos de straat wou indraaien werd dan ook al enkele dagen gewezen op de gewijzigde situatie. Hekkens op de weg, vergezeld door gemachtigd opzichter Jurgen Lauwers en een motoragent, maakten duidelijk indruk. “Sommige mensen pinken nog om af te slaan, maar dat manoeuvre wordt snel aangepast. Heel wat ouders parkeren ook langs de Gentsesteenweg om het laatste stukje te voet te doen”, vertelt Jurgen, papa van Kobe.

Kiss & Ride

In de Botermelkstraat zelf was het wel aardig druk. Geparkeerde wagens stonden tot aan de Oudenaardsesteenweg, allemaal netjes langs de rechterkant. Nochtans waren er voorbij de school vlakbij de Gentsesteenweg nog plaatsen vrij. Toch wilden de meeste ouders geen risico nemen. “De eerste schooldag is altijd wat atypisch omdat veel ouders op hetzelfde moment komen en hun kind begeleiden tot aan de speelplaats, maar alles is heel goed verlopen. Volgende maand breiden we het proefproject overigens nog uit met een ‘Kiss & ride’-zone direct voorbij de school”, vertelt directeur Steven Verhofstadt.

De eerste schooldag is wat atypisch, maar de start van dit proefproject is heel vlot verlopen. Directeur Steven Verhofstadt

Voor Marike Godefroit uit Impe, mama van Rosalie was het vijf minuutjes stappen om de school te bereiken. “Ik plaatste mijn wagen aan de Gentsesteenweg, maar wat mij betreft is het hier wel veiliger geworden.” Die mening zijn Tine De Mey en Wim Verwimp niet helemaal toegedaan. “Wij vinden het net gevaarlijker geworden aan de Oudenaardsesteenweg. Daar oversteken blijft gevaarlijk.” Toch kiezen zij voortaan wellicht steeds voor fiets of te voet. “Het verschil met vlakbij de steenweg parkeren is zo klein, dat we nauwelijks winst doen.”

Onvrede

Vraag blijft wat de situatie zal betekenen voor de komende weken. “Nu komen velen te voet of met de fiets, maar wat als het regent”, vragen buren Patrick Haegeman, Patrick Van Boxstael en Hilde De Haas zich af. Zij vertegenwoordigen het buurtcomité en zijn koele minnaars van de nieuwe situatie. “Heel veel inwoners zijn voor een veilige schoolomgeving, maar vinden deze aanpak niet ideaal”, luidt het. Dat werd ook al kenbaar gemaakt met een petitie bij de burgemeester.

Om de schoolomgeving 4% van de tijd veiliger te maken, zijn wij gedoemd levenslang 1,8 kilometer rond te rijden. Buurtbewoner Patrick Van Boxstael

Toch geven zij ook toe dat de nieuwe situatie veiliger is. “De hekkens aan de Oudenaardsesteenweg verhinderen dat automobilisten schuin en snel de straat inrijden, maar wij zijn nu wel gedoemd om levenslang 1,8 kilometer rond te rijden en – terwijl dat helemaal niet nodig is – voor de school te passeren om naar de winkel of E40 te rijden.”

Vanuit de buurt had men liever een gedeeltelijke enkele rijrichting gezien of een maatregel die enkel bij start- en einde van de school van toepassing was. “Uiteindelijk betreft start en einde van de school slechts 4% van de tijd terwijl onze straat nu 100% van de tijd enkele rijrichting vormt.” Dat de maatregel ook sluipverkeer zal weren die komende vanuit Lede direct na de spooroverweg rechtsaf rijdt om de file aan het kruispunt Vijfhuizen te ontwijken, geven ze wel toe. “Al zouden beter afgestelde verkeerslichten dat makkelijk kunnen vermijden.”

Spookrijders

Dat ook ouders voorstander zijn van een gedeeltelijke enkele rijrichting bleek overigens eveneens. Ver uit het zicht van de agent aan de andere kant van de straat maakten nogal wat ouders vlakbij de Oudenaardsesteenweg een U-bocht om via de verboden richting terug weg te rijden. Een automobilist slaagde er bovendien meteen na de start van de school in omdat manoeuvre te doen en bijna een halve straat lang in de verboden richting te rijden. De nieuwe regels zullen duidelijk nog wat tijd vragen, maar de politie belooft streng toezicht te houden.