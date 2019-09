Schilder Paul Van Impe (68) al 40 jaar gefascineerd door vrouwelijk naakt Koen Moreau

23 september 2019

06u20 0 Erpe-Mere Bekijk een schilderwerk van Paul Van Impe en de kans is groot dat je – al dan niet verdoken - een vrouwenlichaam of de contouren er van terug vindt. “Vrouwen hebben me steeds enorm gefascineerd en mijn vrouw in het bijzonder vormde de bron om artistiek alles in gang te zetten”, vertelt de schilder bij een terugblik op 40 artistieke jaren.

Nochtans ambieerde Paul, afkomstig uit Kerksken, eerst een carrière in de voetbalwereld. “Zelf voetbalde ik lange tijd bij FC Kerksken en nadien volgden bij die ploeg nog heel wat jaren als jeugdtrainer.” De overstap naar KFC Olymic Burst, zijn huidige woonplaats, veranderde alles. “Ik startte vol ambitie als trainer van de eerste ploeg, maar het avontuur werd een tegenvaller. Bij de jaarwisseling gaf ik er de brui aan en ik keerde nooit meer terug naar het voetbal, vertelt hij.

Exit voetbal, start schilderen

Omdat na de talrijke voetbaljaren het zwarte gat lonkte, stimuleerde echtgenote Ella Ghysels haar man Paul al snel om iets anders te doen. “Ze zag het echt niet zitten dat ik alle dagen thuis zou zitten”, lacht de kunstenaar. Zo belandde Van Impe op de tekenacademie in Zottegem. “En dat ging me verrassend goed af.” Na Zottegem liep de man nog school aan de kunstacademie van Aalst en studeerde hij monumentale schilderkunst in Anderlecht.

Overdag wegenkaarten, ’s avonds naakte vrouwen

Langzaam baande Van Impe zich zijn weg met een eigen invulling. “Overdag werkte ik als tekenaar van wegen en als landmeter voor de autosnelwegen in Oost-Vlaanderen terwijl ik ’s avonds met schilderkwasten aan de slag ging.” Heel vaak, bijna altijd, brachten die kwasten naakte vrouwen op het doek of karton waarmee Van Impe aan de slag was. “De vrouw is steeds de kern van mijn werk geweest, maar de manier waarop ik ze afbeeldde is door de jaren heen wel geëvolueerd.”

Van portret naar verdoken ‘spielerei’

In de beginjaren schilderde Van Impe vaak volledige vrouwen, later werden dat meer contouren en nog later werden het kleine verdoken tekeningetjes in grotere eerder abstracte collages. “Maar toegegeven, bijna steeds zal je vrouwelijk naakt op mijn werken vinden. De vrouw vormde dan ook de bron om alles artistiek in gang te zetten”, vertelt hij. Naaktmodellen portretteren deed Paul, met uitzondering van enkele lessen tijdens zijn opleidingen, nooit. “Ik heb genoeg kennis van het vrouwelijk lichaam om ze zonder voorbeeld vorm te geven”, knipoogt hij.

Galerijen in binnen- en buitenland

Mogelijk is dat het geheim van een schijnbaar niet te stoppen vloed aan steeds andere kunstwerken en vrouwenportretten die Paul door de jaren heen maakte. “Als de inspiratie er is, maak ik op twee dagen een werk. Dat tempo was ook nodig, want ik exposeerde in tal van galerijen in binnen- en buitenland.” De werken sloegen, ook veertig jaar geleden al, aan. “Mijn werken waren dan ook nooit provocerend, maar steeds respectvol.”

Noorse fjorden

Iets dat vandaag nog spreekt in de werken die Paul nu, geïnspireerd door Noorwegen, maakt. Die vormen een terugkeer. Nadat Paul enkele jaren terug het schilderen moest laten omwille van gezondheidsredenen, grijpt hij sinds kort weer terug naar de inspiratie van zijn beginjaren. “Terugkeren is niet slecht, maar de manier waarop is wel veranderd”, vertelt hij daarover. Het resultaat is een prachtig oeuvre dat varieert van figuratief over abstract naar figuratief. Daarnaast is Paul nog in de weer als begeleider en voorzitter van Open Kring Mere en voorzitter van de gemeentelijke kunstcommissie van Erpe-Mere.

Onder de kerselaar

Ter gelegenheid van 40 jaar schilderen opent Paul Van Impe voor het eerst zijn atelier ‘Bigaro Noir’, genoemd naar en onder de kersenboom, in zijn tuin langs de Speltkorenstraat in Burst. “Een echte expositie durf ik het niet noemen. Ik heb veel te weinig plaats om alle werken die ik hier nog heb tentoon te stellen, maar in kleine groepjes wil ik mensen wel graag tonen waarvoor ik de voorbije jaren als schilder stond.

Hartstocht

Met een beetje geluk vinden enkele van Paul’s vol hartstocht geschilderde werken ook een nieuwe thuis. “Met uitzondering van het portret van mijn vader kan ik wellicht van elk werk afscheid nemen en een beetje extra ruimte zou eigenlijk wel welkom zijn”, knipoogt hij. Eventuele kopers van tekeningen en schilderijen steunen op de koop toe ‘Hart voor Research Aalst’. “Ik schenk 10% van de verkoopwaarde aan die organisatie die zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek in het Hartcentrum van het Onze-Lievevrouw ziekenhuis.”

Het atelier van Paul Van Impe bezoeken kan, na afspraak via 0473/97.60.02, nog tot en met 30 oktober in de Speltkorenstraat 3 in Burst.