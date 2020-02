Schatteneiland combineert carnaval en pensionering: rouwstoet en koffietafel om meester Dirk (62) uit te zwaaien Koen Moreau

14u12 5 Erpe-Mere Gemeenteschool Schatteneiland in Burst moet het na 41 jaar voortaan zonder meester Dirk De Pauw stellen.

De man werd net voor de krokusvakantie uitgewuifd. “Aangezien het hier vrijdag geen school is, combineren we ons carnavalsfeest met een groot afscheidsfeest voor de pensionering van meester Dirk”, vertelt turnleerkracht meester Freek die voortaan de enige man op de school is.

In de voormiddag verzamelden alle leerlingen, leerkrachten en ander personeel van de gemeenteschool in de turnzaal. Daar werd aan de hand van heel wat muzikale nummers teruggekeken op de carrière van meester Dirk die van 1990 tot 2003 ook directeur was van de gemeentescholen in Burst en Erondegem. Daarbij kwamen de ‘Dutroux’-look uit ver vervlogen tijden, zijn beloningssysteem met professor Adhemar, zijn koffieverslaving en loophobby aan bod.

Hoe bak ik een ei?

Opvallende delegatie was er ook van leerkrachten uit Erondegem. Zij wilden absoluut het afscheidsfeest van hun gewezen en bijzonder graag geziene directeur en collega bijwonen. Tijdens de speeltijd werd Dirk nog in de schoolkeuken aan het werk gezet. Zijn eerste les, ‘Hoe bak ik een ei?’, werd meteen een succes. Om zich verder te verfijnen ontving Dirk van zijn collega’s nog het boek ‘Topkoken voor dummies’.

“Hopelijk komt dat goed”, lachte meester Dirk die nog even moet wachten vooraleer zijn echtgenote Martine eveneens met pensioen mag. De man kijkt in elk geval met een goed gevoel terug op zijn schoolloopbaan en zijn terugkeer van de directeurskamer naar de klas. “Ik was met 31 jaar nog jong om directeur te worden en na 13 jaar was ik uitgeput. Een soort ‘burn-out’. Mijn terugkeer was te danken aan het feit dat ik opnieuw voor de klas kon en mocht staan”, vertelt hij daarover.

De man is ook alle leerlingen dankbaar. “Ik heb het geluk gehad dat jullie allemaal brave kinderen waren. Jullie mogen er op aan dat ik af en toe nog een keertje zal binnenspringen”, beloofde hij als afscheid.