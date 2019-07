Schapen duiken steeds op in moestuin: politie zoekt eigenaar Frank Eeckhout

31 juli 2019

14u11 2 Erpe-Mere Politie Erpe-Mere/Lede doet een oproep naar de eigenaar van schapen die al enkele keren ontsnapt zijn in de Edestraat in Mere.

“Een bewoner uit de Edestraat meldde ons dat hij al een paar keer schapen opmerkte in zijn moestuin. Hij is er echter nog niet in geslaagd om het oormerk van één van de schapen te lezen, omdat de dieren het steeds op een lopen zetten als hij hen benadert. Ook navraag in de buurt leverde geen resultaat. Daarom doen we een oproep naar buurtbewoners met de vraag of ze weten wie de eigenaar is van de schapen. Dat kan gemeld worden op het nummer 053/60.64.64", laat de politie weten.