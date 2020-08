Sarah (31) maakt haar ‘American Dream’ waar: “Het Amerikaanse onderwijssysteem was mijn ding niet, maar als kunstenares is Amerika het gedroomde land” Koen Moreau

29 augustus 2020

10u02 3 Mere Als de anonieme kunstenares Allison Lee verkent de 31-jarige Vlaamse Sarah Craig of Sarah Leys uit Erpe-Mere sinds 2013 het Amerikaanse kunstlandschap. “Een aanbieding als kunstleerkracht voor leerlingen van kleuterklas tot tweede middelbaar was de gedroomde kans om naar Amerika te komen en afscheid te nemen van het Belgische weer.”

Zeven jaar nadat ze afscheid nam van haar job als leerkracht aan de Academie voor Schone Kunsten van Ninove stak ze nog geen enkele keer de grote plas over. Intussen woont Sarah samen met een muzikant en heeft ze een driejarig zoontje Dylan. Het Amerikaanse onderwijssysteem keerde ze inmiddels de rug toe. “Het quoteringsysteem met A, B, C, D lag me totaal niet en bovendien bleek dat iedereen A moest krijgen. Daarnaast had ik het heel moeilijk met het meten van de lengte van mijn kleedjes boven de knie en het voortdurend zweren op God.”

Anonieme kunstenaar

De onderwijsperiode was nochtans gunstig voor het creatieve. “In die periode heb ik nogal wat controversiële, mogelijk choquerende en politiek getinte kunstwerken gemaakt”, knipoogt ze. Nochtans geen evidentie. “Amerikaanse leerkrachten moeten bijzonder braaf zijn en worden heel snel op het matje geroepen.” Sarah nam dus een risico, maar gebruikte wel de schuilnaam Allison Lee. “En die bleef volledig anoniem en zonder link met de lerares die ik toen was.”

Unieke Belgische afkomst

Vandaag is de link met het onderwijs verbroken en kreeg Allison Lee dezelfde portretfoto als Sarah. “Tegenwoordig leg ik me vooral toe op het ontwerpen.” Vaak gaat het daarbij om textielontwerpen geïnspireerd op de actualiteit. In maart maakte de kunstenares geïnspireerd door het coronavirus een mondmasker. “En nu haal ik inspiratie uit het politiegeweld tegen de African Americans”. Eveneens stiekem aanwezig in haar werk: Belgische architectuur. “Mijn roots zijn wat mij uniek maakt hier in de V.S.”

Opgegroeid met cultuur

Die culturele roots zijn in niets te vergelijken met Amerika. “Ik groeide op in Mere bij Aalst, ging tot het tweede middelbaar naar de Sint-Jozefschool en veranderde nadien naar Sint-Lucas in Gent. Ik kreeg een prachtige – hier bijna onbetaalbare – opleiding en werd volop ondergedompeld in de Vlaamse cultuur met de prachtige dialecten alsook tal van andere culturen.” Zaken die in Amerika veel minder aanwezig zijn, maar waardoor kunstenaars er een sneller en beter een platform krijgen.

Streepje voor

“Met een kunstopleiding heb je hier een streepje voor en daarnaast zijn hier veel meer publieke oproepen om kunstwerken te maken.” Terugkeren zit er dus nog niet meteen in. “Vorig jaar kon ik hier mijn droom al waar maken door als nog levende en onbekende kunstenares met een werk in het SJMQT, het San Jose Museum of Quilts & Textiles in California te geraken. Eigenlijk is mijn Amerikaanse droom dus al een keer gerealiseerd. Nu kan ik alleen nog dromen van een solo-tentoonstelling in een museum.”

Dat avontuur vormt een van de vijf verhalen in de nieuwe rubriek ‘The American Dream’ tijdens het nieuwe seizoen van Iedereen Beroemd vanaf maandag 31 augustus op Een.