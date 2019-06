Sam (14) bedacht naam voor nieuw cultuurhuis: “EMotia” KOEN MOREAU

23u13 0 Erpe-Mere Het nieuwe cultuurhuis van Erpe-Mere opent in het voorjaar van 2020 als ‘Cultuurhuis EMotia’ de deuren. Die naam werd bedacht door de 14-jarige Sam Van Cauter uit Erpe.

Hij was een van de 195 inwoners die samen bijna 400 namen voorstelden. “De naam kwam spontaan toen ik tijdens het studeren van Latijnse woordjes op ‘otium’ of ‘vrije tijd’ botste”, vertelt de student van het Aalsterse Sint-Maarteninstituut. Al snel maakte Sam daar EMotium van, “maar omdat die naam te veel op het bekende medicijn Imodium leek, ben ik aan het vervoegen gegaan.”

En zo kwam het op Emotia. Een Latijns woord dat verwijst naar het Romeins verleden van onze regio, naar een lach en een traan en naar vrije tijd. “En dat de eerste twee letters ook de initialen van onze gemeente zijn was nog een extra bonus”, lacht Sam. De knaap diende zijn voorstel in, maar verwachtte er niks van. Het telefoontje dat hij vorige week – midden in zijn examens – kreeg, was dan ook een verrassing.

“Er waren veel straffe inzendingen, maar we hebben bewust voor een frisse naam gekozen waarin niet verwezen wordt naar Steenberg om alle verwarring met CC De Steenoven in Herzele te vermijden”, geeft cultuurschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) mee. Een beslissing die voor een glunderende Sam zorgt. “Het is geweldig dat mijn naam nu gebruikt zal worden.”

Het idee levert de jongeman ook nog een mooi geschenk op. Hij mocht meteen een waardebon van 500 euro in ontvangst nemen voor de toekomstige voorstellingen in het cultuurhuis. Voor de concrete invulling en programmering is het overigens nog even wachten. “Maar we maken er volop werk van”, garandeert schepen Van Vaerenbergh.

De bouw van het nieuwe cultuurhuis zit overigens perfect op schema. “We hopen nog altijd op februari of maart volgend jaar, maar hebben wel wat tegenslag doordat de fabriek van onze inschuifbare zetelleverancier net getroffen werd door brand. Hopelijk slaagt die er desondanks in om onze bestelling tijdig te assembleren.”