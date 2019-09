Salivam steunt Warmste Week voor onderzoek naar speekselklierkanker Koen Moreau

29 september 2019

11u40 4 Erpe-Mere Om het onderzoek naar speekselklierkanker te financieren organiseert ‘Salivam’, de Latijnse naam voor ‘speeksel’, op zaterdag 5 oktober een eetfestijn.

De vereniging opgestart door vrienden van Krista De Keyser uit Mere die zelf getroffen werd door de ziekte, palmt op zaterdag 5 oktober van 17.30 tot 21.30 uur de Sint-Annazaal in Bambrugge in. Op het menu: stoofpotje van varkenswangetjes, vispannetje of balletjes in tomatensaus met groentjes en frietjes. Kaarten bij de vrijwilligers of de dag zelf voor de prijs van 16 euro. Kinderen betalen 8 euro.