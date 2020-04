Rustig aan tuincentrum, doe-het-zelf en op E40: “Wel wachtrij aan containerpark” Koen Moreau

18 april 2020

10u40 6 Erpe-Mere De gevreesde stormloop bij de heropening van de tuincentra en doe-het-zelfzaken is zaterdagochtend uitgebleven in Erpe-Mere. Iets voor 9 uur stonden zowel bij Tuincentrum Goessens in Aaigem als bij doe-het-zelfzaak Heco in Erpe een tiental mensen aan te schuiven, maar de wachtrijen verdwenen zodra de zaken openden.

“De eerste klant stond hier al om 8 uur aan te schuiven, maar dat was eigenlijk niet nodig”, vertelt mede-zaakvoerder David Blondel van Tuincentrum Goessens langs Opaaigem. De zaak opende wel een kwartiertje vroeger om 8.45 uur. “Omdat er nogal wat mensen graag vroeg bij waren, we klaar waren en we een ophoping op onze parking wilden vermijden lieten we de eerste 30 klanten iets vroeger binnen.” Daardoor was de wachtrij rond 9 uur al verdwenen.

Afzonderlijke ingang

De ingang van het tuincentrum werd tijdelijk naar achter gebracht zodat in- en uitgaande klanten gescheiden blijven en de minimale afstand gerespecteerd kan worden. “Verder vragen we iedereen een karretje te nemen en alleen te komen.” De medewerkers dragen verder allemaal T-shirts die vragen afstand te houden en aan de kassa’s werden, plastic schermen geïnstalleerd. “Op die manier kunnen we ondanks alle maatregelen toch een beetje terugkeren naar een normale toestand waarbij we niet zelf alles moeten rondbrengen.”

Invloed van weer

Iets wat overigens vrij goed lukte. “De voorbije dagen leverden we tot 160 bestellingen per dag aan huis.” Opvallend, ook bij thuisleveringen, was de impact van het weer. “De voorbije dagen waren slechts drie mindere dagen en dat zagen we direct in een lager aantal bestellingen. Mogelijk speelt het grijze weer van vandaag ook mee in de lagere opkomst, maar dat maakt de start net veiliger”, besluit David.

Klussers

Het grijze weer zorgde in elk geval niet voor een verschuiving van tuinders naar klussers. Aan doe-het-zelfzaak Heco langs de Gentsesteenweg in Erpe was kort na 9 uur evenmin sprake van een wachtrij. “We vreesden een overrompeling, maar die was er niet”, luidt het daar. “Bij de opening stonden er exact 20 mensen te wachten en dat is net het aantal klanten dat gelijktijdig in de winkel mag.” Bij Heco overigens identieke maatregelen als bij Goessens: een afzonderlijke ingang links naast de winkel, verplicht een kar nemen en medewerkers met gezichtsbescherming en handschoenen.

Webcam

Wel druk was het aan het containerpark in Erpe-Mere. Dat is sinds 7 april terug open, maar toch is het daar de voorbije dagen nog steeds aanschuiven. Een fenomeen dat zich overigens wel meer voor doet in het voorjaar. Omstreeks 9.35 uur stonden in de Keerstraat een 20-tal wagens aan te schuiven. “Een wachtrij die vermeden zou kunnen worden door het containerpark uit te rusten met een webcam”, opperde oppositiepartij STERK! net.

Vanop de snelwegbrug over de E40 aan de Seskenskouter in Erpe-Mere telden we om 9.40 uur dan weer flink minder wagens op de autosnelweg dan aan het containerpark. Het blijven rare tijden.