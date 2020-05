Rusthuizen bijna coronavrij: “Wij bereiden ons voor om bezoek te ontvangen” Koen Moreau

13 mei 2020

18u26 20 Erpe-Mere Bijna alle rusthuizen in zowel Erpe-Mere als Lede zullen vanaf maandag bezoekers toelaten. De zware besmettingsgolf van COVID19 die Aaigem en Oordegem trof, is achter de rug. De woonzorgcentra in Lede en Mere bleven volledig coronavrij.

Vanaf maandag kunnen rusthuisbewoners bezoek krijgen van een vaste, geregistreerde en gezonde bezoeker. Intussen werden quasi alle bewoners en personeelsleden getest en daaruit blijkt de crisis in de rusthuizen in onze regio duidelijk van de baan is.

Eindelijk goed nieuws voor WZC Sint-Vincentius Aaigem en WZC Residentie Prieelshof Oordegem. Vooral in Aaigem was de tol zwaar. Ongeveer de helft van de bewoners en personeelsleden raakten er besmet en tien bewoners overleden meer dan waarschijnlijk aan de gevolgen van het coronavirus. In Oordegem was de balans minder ernstig. Hier raakten twee personeelsleden en een tiental bewoners besmet. “Een overlijden is bevestigd veroorzaakt door het virus”, weet directeur Els Suys.

“Maar vandaag zijn onze laatste twee besmette bewoners aan het aftellen tot ze maandag niet langer in quarantaine moeten waarna we opnieuw coronavrij zijn”, vertelt ze. Ook in Aaigem is alles intussen onder controle. “Vandaag zijn er geen besmettingen meer en bereiden we ons voor om terug bezoek toe te laten”, vult David Larmuseau van Sint-Vincentius Aaigem aan.

Identieke voorbereidingen lopen eveneens in WZC Markizaat in Lede, WZV Avondzon in Erpe en WZC Meredal in Mere. Ook hier werden alle bewoners en personeelsleden getest. In Mere en Lede kreeg men enkel negatieve testen te zien. Resultaten waarvoor het personeel uitvoerig wordt bedankt. “Al speelt ook altijd een factor geluk mee om het virus buiten te houden”, luidde het eerder. Iets wat men graag wil bestendigen.

In Erpe bleken drie personen positief. “Zij vertonen geen symptomen, maar veiligheidshalve zullen wij de bezoekregeling later opstarten”, vertelt Katrien Thysebaert van WZC Avondzon. De andere rustoorden treffen intussen voorbereidingen om vanaf maandag opnieuw bezoek toe te laten. Sommigen behouden hun bezoekregelingen achter glas. In Oordegem handhaven ze bijvoorbeeld hun babbelwand. “Op die manier kunnen andere familieleden en (achter)kleinkinderen eveneens op een veilige manier langs komen”, geeft Suys nog mee.