Ronde van Vlaanderen: Titel kwijt, maar wielerwedstrijd blijft passeren Koen Moreau

19 december 2019

07u18 2 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere blijft niet langer één van de zeven ‘Dorpen van de Ronde’.

Ondanks een nieuw aanbod met een verlaagde kostprijs van 6.250 euro in plaats van 12.500 euro ziet Erpe-Mere toch af van de titel ‘Dorp van de Ronde.’ “Maar dat betekent niet dat de Ronde hier niet passeert. We kregen intussen bevestiging dat het parcours wel degelijk door onze gemeente loopt”, vertelt burgemeester Hugo De Waele (CD&V).

Of dat de komende jaren ook zo blijft valt af te wachten. Vandaag is evenmin duidelijk is of er - na de afschaffing van de subsidies - nog ergens iets te beleven valt die dag in Erpe-Mere.