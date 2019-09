Rommelmarkt Vlekkem terug van weggeweest: al meer dan 300 deelnemers Koen Moreau

18 september 2019

16u38 1 Erpe-Mere Na een jaartje pauze is er op zondag 22 september opnieuw een grote rommelmarkt in Vlekkem.

“We hebben al meer dan 300 inschrijvingen en er zijn nog enkele plaatsjes vrij”, vertellen Rudi De Vuyst, Jeaninne Clarisse, Jessica Sergeant, Steff Jacobs en Jan Van Den Bossche. Zij nemen voortaan de organisatie van het kermisgebeuren in Vlekkem over met de vzw Vlekkem Kermis. “Het zou zonde zijn mocht onze kermis verdwijnen”, klinkt het vol overtuiging.

Naast de rommelmarkt op zondag is er ook een en ander te beleven in café Herleving. “Vrijdag starten we met een belotting en zaterdagavond organiseren we voor de eerste keer een quiz.” Een gratis receptie tijdens de kermis is er niet meer. “Maar achter de kerk komt een ‘foodplace’ met diverse voedseltrucks en drankstanden.” Het blijft overigens niet bij de septemberkermis. “In december organiseren we hier voor de eerste keer een Kerstmarkt.”