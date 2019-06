Rommelmarkt en garageverkoop KOEN MOREAU

01 juni 2019

09u44 0 Erpe-Mere Op zondag 2 juni is er op Erpedorp een rommelmarkt. In de wijk Kleine Kouter in Lede wordt een garageverkoop gehouden.

In Erpe kan je van 9 tot 17 uur terecht. Naast de rommelmarkt is op het dorpsplein van 13.30 tot 15 uur een live optreden, is er een terrasje voorzien en staan foodtrucks Asian Taste en Max Griller present. In Lede kan je in de boomstraten rond de Lindestraat van 8 tot 17 uur snuisteren op de opritten en in de garages.