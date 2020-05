Rode Kruis verkoopt geen stickers: "We delen ze gratis rond in de buurt” Koen Moreau

01 mei 2020

11u51 0 Erpe-Mere De jaarlijkse stickerverkoop van het Rode Kruis kan omwille van de coronacrisis niet plaats vinden. Enerzijds omdat nogal wat afdelingen de crisis mee helpen bestrijden en anderzijds omdat de actie de social distancing niet kan garanderen.

Dat betekent dat 770.000 - voor de uitbraak van de coronacrisis - gedrukte stickers met Suske en Wiske in de hoofdrol onverkoopbaar zijn. “Liever dan ze weggooien, geven we de stickers cadeau. Daarom zullen we de stickers op verschillende plaatsen in brievenbussen stoppen met een warme oproep om onze afdeling te steunen”, vertelt voorzitter Raf De Bode van Rode Kruis afdeling Erpe-Mere.

Die steun kunnen alle lokale afdelingen meer dan ooit gebruiken. Daarom een warme oproep om ook zonder sticker een steuntje te geven. “Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest en krijg je 45% van je gift terug via je belastingaangifte.” Steunen kan via www.rodekruis.be/injouwbuurt/gift-afdeling.