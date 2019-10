Ritsen niet altijd vlot en hoffelijk: Wagen beschadigd na zware verkeersagressie aan kruispunt Vijfhuizen Koen Moreau

18 oktober 2019

18u16 0 Erpe-Mere Een woedende chauffeur ging donderdag tijdens de ochtendspits totaal door het lint op de Gentsesteenweg tussen Erpe en Aalst.

De agressieve man stapte rond 7.45 uur uit een kleine Opel bestelwagen met Nederlandse kentekenplaat, sloeg op de motorkap en sprong uiteindelijk bovenop de motorkap van een 24-jarige chauffeur uit Erpe-Mere. Aanleiding was het invoegen, of althans de poging daartoe, van chauffeur L.D. komende uit Erpe-Mere via de bypass.

“Omdat ik van oordeel was dat bij filevorming het beurtelings ritsen verplicht is, drong ik nogal stevig aan. Die reactie had ik echter niet verwacht en was ook totaal buiten proportie”, vertelt de jonge chauffeur. Het aandringen was weliswaar bijzonder hevig. “De andere chauffeur maakte boze gebaren naar mij en we naderden elkaar zo dicht dat mijn spiegel uiteindelijk inklapte.”

Lichten geknipperd en geclaxonneerd

Uiteindelijk voegde de jongeman pas na de bestelwagen in. “Omdat ik dacht dat mijn spiegel beschadigd was, heb ik nog geclaxonneerd en met mijn lichten geknipperd.” Dat nam de chauffeur van de bestelwagen niet. Hij kwam uit zijn wagen en kwam verhaal halen. “Plots sprong hij bovenop mijn motorkap. Daarin zijn nu deuken te zien van handen en voeten.”

Zodra de agressieve chauffeur van de wagen was, ging L.D. er via de busstrook van door. Nog stopte de agressie niet. “Verderop kwam de man met zijn bestelwagen opnieuw naast mij rijden en maakte hij woeste gebaren.” Tot nieuw geweld kwam het niet. “Ik ga zeker klacht neerleggen bij de politie, maar kon in Aalst ten vroegste dinsdagavond een afspraak krijgen.”

Oproep naar getuigen

De chauffeur uit Erpe-Mere hoopt dat de chauffeur van de bestelwagen terecht gewezen wordt en moet opdraaien voor de schade. “Daarom doe ik een oproep naar mensen die rond 7.45 uur getuige waren van de feiten of die de nummerplaat noteerden.” Verder hoopt L.D. dat de camerabeelden van de lokale politie Erpe-Mere/Lede die het kruispunt Vijfhuizen monitoren het incident en de nummerplaat registreerden.

Wie iets zag, kan tijdens de kantooruren contact opnemen met de lokale politie van Aalst via 053/73.27.27 of met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.