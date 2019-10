Risico op overlijden door hartfalen beperkt in Erpe-Mere: één reanimatietoestel per 500 inwoners en één reanimator per vijftig inwoners Koen Moreau

23 oktober 2019

19u50 10 Erpe-Mere De gemeente, het Rode Kruis en tal van bedrijven en organisaties uit Erpe-Mere leverden enorme inspanningen om de gemeente ‘hartveilig’ te maken.

Met meer dan 32 AED-toestellen is de overlingskans bij een hartstilstand in Erpe-Mere zonder twijfel flink hoger dan op andere plaatsen. Het gemeentebestuur investeerde dan ook fors in AED’s, dat zijn Automatich Externe Defibrilatoren, die instructies en elektroshocks geven zodra de nood zich voordoet. De nood werd in het verleden bewezen bij twee succesvolle reanimaties in het GAC Steenberg en in de gemeentelijke loods.

Om er voor te zorgen dat mensen de toestellen ook durven gebruiken, organiseerde het Rode Kruis tal van lesavonden. “Omdat die toestellen wel zeggen wat je moet doen, maar omdat nog te weinig mensen weten hoe te reageren en reanimeren gaven we lessen in zowat elk van de acht deelgemeenten en bij verschillende verenigingen”, vertelt rodekruisvoorzitter Anny Baten.

Intussen volgden al zowat 300 mensen die opleiding en dat levert de gemeente nu het label van ‘hartveilige gemeente’ op. “Maar we willen graag nog meer mensen een opleiding geven.” Die opleiding is volledig gratis. “Het kost enkel een paar uurtjes van je vrije tijd, maar kan een leven redden.” Wie interesse heeft in een opleiding kan contact opnemen met het Rode Kruis. “Voor groepen van minstens tien en maximum vijftien personen komen we graag langs.”

Terloops stelde voorzitter Anny Baten ook haar opvolger voor. “Vanaf 1 januari neemt ondervoorzitter Raf De Bode mijn taken over, maar ik blijf in de achtergrond ter beschikking”, belooft de vrouw.

Meer info op www.rodekruis.be/afdeling/erpe-mere