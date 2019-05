Riolerings- en herinrichtingswerken Lindekouter starten maandag 3 juni KOEN MOREAU

31 mei 2019

11u07 0 Erpe-Mere Belangrijk nieuws voor automobilisten die, in strijd met de verkeersborden uitgezonderd plaatselijk verkeer, de landelijke Lindekouter langs het voetbalveld van Bambrugge gebruiken om de verkeerslichten aan De Fijnen te vermijden.

Op maandag 3 juni starten in die straat en op Dries grootschalige riolerings- en herinrichtingswerken. Daardoor is er tot en met 30 september geen doorgaand verkeer mogelijk. In de mate van het mogelijke zal de aannemer er wel voor zorgen dat bewoners en bezoekers voor het voetbalcomplex na de werkuren vrije doorgang hebben. De meest ingrijpende werken, die richting Aaigem tussen de spooroverweg en de Hoolstraat vatten pas aan in 2020.

