Reünie van golden retriever-zesling (maar herinneringen ophalen zit er niet in) Marc Coppens

16 januari 2020

Niet alleen schoolkameraden houden een reünie, het voorbije weekend kwamen de golden retrievers Joep, Fellow, Prince, Ginny, Toska, April en stammoeder Dana samen in B&B Dotter 17 in Aaigem (Erpe-Mere) en dat leverde dit fantastische plaatje op. De zevende pup, Aurelio was niet op de afspraak, omdat zijn baasje ziek was. De honden, die op 1 maart hun vierde verjaardag vieren, zijn afkomstig van Elza’s Memory, een fokkerij in Nederland en hebben intussen een thuis gevonden in Vlaanderen, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Prince woont inmiddels in de Westhoek, in Boezinge. “Na de geboorte droeg hij een purperen bandje en niet veel later stierf de popartiest, vandaar zijn roepnaam”, zegt baasje John Debersaques.

“Voluit heten ze Elza’s Memory de Champagne, omdat ze in de champagnestreek werden verwekt”, zegt de Nederlandse fokster Marijke Op de Weegh. Overigens werden geen straffe herinneringen opgehaald. “Zo werkt het niet bij honden”, zegt Marijke. “Hoewel ze alle uit hetzelfde nest komen, voelen ze geen band met elkaar, zelfs de moeder herkent haar pups van vroeger niet meer.” Volgens Debersaques hadden de reuën wel interesse in de teefjes. Op de Weegh: “En de honden waren ook wel blij om mij en mijn man weer te zien, die herinnering was er wel nog.” In tegenstelling tot de honden hadden de baasjes elkaar veel te vertellen en het hele gezelschap trok op jacht in Herzele en laste ook nog een training in.