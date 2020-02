Rel over tariefdaling zwerfvuil: schepen verwijt oppositiepartij STERK! 'fake news' te verspreiden Koen Moreau

21 februari 2020

08u31 0 Erpe-Mere Milieschepen Reinold De Vuyst (N-VA) zette tijdens de jongste gemeenteraad de puntjes op de ‘i’ wat betreft de tariefdaling voor betrapte zwerfvuilstorters.

“In tegenstelling tot wat jullie wereldkundig maakten, behouden we het maximale boetetarief voor zwerfvuil op 350 euro. Enkel de opruimkost voor volumes groter dan twee vierkante meter is gedaald tot 250 euro per vierkante meter - met een minimum van 250 euro - omdat de aangerekende kost volgens het agentschap binnenlands bestuur ruimschoots de werkelijke kost overschreed”, benadukte schepen De Vuyst net zoals hij ook al tijdens de gemeenteraad in december deed. Hij hekelde de “stemmingmakerij door oppositiepartij Sterk! op sociale en via geschreven media”.

De opmerking van gemeenteraadslid Janssens valt te beluisteren in het eerste deel van het audioverslag van de gemeenteraad van 1u23 tot 1u24. Het antwoord van schepen De Vuyst vindt u tussen 2u02 en 2u04.