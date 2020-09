Ref legt bekermatch van Bambrugge stil na racistische opmerking uit het publiek (en tien strafschoppen) Erik Vandeweyer

20 september 2020

21u24 0 Erpe-Mere Twee onbezonnen seconden van één dwaze persoon hebben een leuke voetbalnamiddag van een heel stadion helemaal om zeep geholpen. Bambrugge en Saint-Ghislain hadden er na de reguliere speeltijd al tien strafschoppen opzitten, toen één persoon een racistische opmerking maakte. Bezoeker Quansah ging door het lint en de ref zag zich genoodzaakt om het duel af te fluiten.

Negentig minuten lang waren beide ploegen elkaar waard en ging het spel op en af. Voorzitter Stefan Gabriëls is duidelijk. “Beide ploegen kregen kansen. Verlengingen waren het logische gevolg. Ook die brachten geen afscheiding, zodat een strafschoppenreeks finaal uitsluitsel moest brengen. Aangezien we woensdag het kampioenschap openen tegen Anzegem, hadden we het liever anders gezien, maar het was wel logisch.”

Poppen aan het dansen

Ook in de strafschoppenreeks bleef het duel spannend. De Kegel miste een penalty voor de bezoekers, Heddjadi voor de bezoekers. Gevolg: 4-4 na de normale reeks van vijf. Toen uitblinker Quansah een zesde strafschop ging nemen voor de Henegouwers, liep het mis. Eén persoon moet een racistische opmerking gemaakt hebben. Van een spreekkoor was helemaal geen sprake. Quansah ging helemaal door het lint en ging de vermeende persoon in kwestie opzoeken in de tribune. Scheidsrechter Dunken Van De Velde greep in. “Ik stuurde iedereen naar de kleedkamer om af te koelen. Aanvankelijk dacht ik dat de laatste strafschoppen zouden kunnen genomen worden. Ik merkte echter dat de sfeer niet verbeterde en vond dat de veiligheid van de spelers en de scheidsrechters niet gegarandeerd kon worden. Daarom floot ik definitief af. Het is aan de bond om verder te beslissen.”

Geen respect

Voorzitter Stefan Gabriëls deed zijn uiterste best om iedereen te kalmeren. Op zich lukte dat ook vrij goed. Doelman Thomas Goossens baalde terecht. “Wij hebben ons twee uur lang doodgelopen en dan krijgen we op zo ’n manier het deksel op de neus. Eén persoon toonde geen respect voor ons. Dat verdiende niemand. Ik hoop dat we alsnog een verdiende kans krijgen om onze sportieve waarde te tonen.”