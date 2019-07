Recordbivak voor Chiro Mere: met 211 van de 250 leden op kamp KOEN MOREAU

08u46 54 Erpe-Mere Het zomerbivak van Chiro Mere wint jaar na jaar aan populariteit. Na enkel zomers te flirten met de kaap van 200, is die dit jaar definitief gerond.

“We verblijven momenteel met 167 leden, 33 mensen van de leiding en een 11-koppige kookploeg in Jeugdheem Zonnedauw in Geel”, vertelt volwassen begeleider Thijs ‘Freddy’ Lambrecht. De tropische temperaturen, perfect passend in het kampthema Mexico, vormen voor de Chiromeisjes en -jongens geen probleem. “We hebben een actieplan van regelmatig insmeren, veel drinken, de koelte van de schaduw opzoeken en zoveel mogelijk de directe zon mijden.” De temperatuur in de gebouwen valt ook nog mee. “We bevinden ons te midden van heel veel bomen en houden overdag de gordijnen en deuren dicht en ‘s avonds gooien we alles open.”