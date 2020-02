Reanimatie op nadat passagier in auto onwel wordt Koen Moreau

09 februari 2020

13u54 12 Erpe-Mere Hulpverleners reanimeerden zondagnamiddag rond 13 uur een 88-jarige man ter hoogte van het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg met de Botermelkstraat in Erpe.

De man zat als passagier in de wagen toen hij onwel werd. De hulpdiensten werden gealarmeerd waarna verschillende politieploegen, ziekenwagen, MUG-team en brandweer ter plaatse kwamen. Zij startten onmiddellijk met de reanimatie van de man. Korte tijd later werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Over de toestand van de man is verder niks geweten.