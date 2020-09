RC Bambrugge stelt competitiestart even uit omwille van beker Erik Vandeweyer

16u21 0 Erpe-Mere Noodgedwongen heeft Racing Bambrugge de eerste competitiematch in derde nationale moeten uitstellen omwille van de beker van België. Na de 2-1-overwinning tegen KVVV Ardennen mag de ploeg zondag aantreden tegen de volgende tegenstander. Supporters zullen wel even moeten oefenen met de naam: Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage A. Deze ploeg treedt aan in de Waalse derde afdeling.

In welke mate focust men zich in Bambrugge op de beker van België. Logischerwijze hinkt trainer Levi Jacobs op twee gedachten. “Laat het duidelijk zijn dat de beker van België geen doel op zich is. De competitie is het belangrijkste. Anderzijds willen we wel spelen voor de overwinning. Dat bleek zondag nog tegen KVVV Ardennen. Het gevolg van die kwalificatie is dat we competitiematchen moeten verschuiven. Voor de bond krijgt de beker immers wel voorrang.”

Redelijke voorbereiding

Hoe verliep de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Bambrugge? Ook nu heeft Levi Jacobs een dubbel gevoel. “Op zich mogen we redelijk tevreden zijn met de aanhef. Het bekerverhaal is tot nu toe zeker positief, al moesten we in een eerdere fase niet aantreden tegen Virton. Die ploeg is immers failliet verklaard. Anderzijds zijn er wat medische probleempjes geweest en dan heb ik het niet zozeer over coronatoestanden. De ene speler sukkelde met de rug, de andere met de hamstrings. Erg was het allemaal niet, maar het verstoorde soms al eens de normale gang van zaken.”

De concurrentie

Als nieuwkomer in derde nationale is realisme een mooie deugd. Dat blijkt in Bambrugge geen probleem te zijn. Levi Jacobs verduidelijkt. “Het behoud verzekeren is de eerste doelstelling. Vermits er drie degradanten zijn en één ploeg veroordeeld is tot de eindronde, moeten we twaalfde worden. We zitten in een sterke reeks. Ik denk dan aan teams als Hamme, Lochristi, Lebbeke en Appelterre. Een aantal tegenstanders is momenteel nog onbekend. Er zitten een aantal ploegen uit de regio bij, al is het uiteraard jammer dat Ninove en Wetteren er niet meer bij zijn. Laten we de komende maanden echter in eerste instantie naar onze eigen ploeg kijken.”