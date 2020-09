Racing Bambrugge maakt zich op voor nationaal avontuur Erik Vandeweyer

07 september 2020

09u27 0 Erpe-Mere Op 20 september begint Racing Bambrugge aan een nieuw voetbalhoofdstuk. De ploeg promoveerde van eerste provinciale naar derde afdeling A. Vorig weekend werd er vriendschappelijk met 0-2 gewonnen op het veld van Eendracht Zele. De komende tien dagen worden de laatste puntjes op de i gezet.

Een aantal nieuwkomers moeten mee hun schouders zetten onder het nieuwe project van Racing Bambrugge.

1. Jonas Godijn (komt van Elene-Grotenberge).

De club beschikt over twee evenwaardige doelmannen. Vermits Thomas Goossens momenteel in de lappenmand ligt, zal Jonas Godijn als titularis aan het nieuwe seizoen beginnen. De nieuwkomer beschikt over ervaring en kan een verdediging coachen. Als doelman kan hij prima meevoetballen.

2. Thijs Roels (komt van Lede)

De achttienjarige Thijs Roels moet een optie voor de toekomst worden. Als derde doelman zal hij niet meteen veel speelminuten krijgen, bij de A-ploeg. Het jonge talent kan de komende maanden wel veel ervaring opdoen.

3. Wilson Kabera (komt van Dendermonde)

Wilson Kabera moet de controlerende middenvelder van de ploeg worden. Hij communiceert veel op het terrein en toont veel duelkracht. Kabera heeft ook een goede pass in de voeten, zodat hij een match kan doen kantelen.

4. Cor-Pieter Pander (komt van FC Burgum, Nederland)

Op het eerste zich is Cor-Pieter Pander de vreemde eend in het gezelschap. Pander is afkomstig uit Nederland, maar belandde door zijn studies in Gent. Hij zocht een nieuwe club en vond die in Bambrugge. Het lijkt ons logisch dat de noorderbuur zich de komende maanden zal moeten aanpassen aan het Belgische voetbal. In principe wordt hij op het middenveld uitgespeeld. Linksvoetig.

5. Arne Van Schoors (komt van Wetteren)

Arne Van Schoors is een verdedigende middenvelder met een goede techniek. Hij is groot van gestalte. Gezien zijn jonge leeftijd, moet hij ook als een wissel op de toekomst beschouwd worden.

6. Niels Schollaert (komt van Eendracht Aalst)

Bij de beloften van Eendracht Aalst ontpopte Niels Schollaert zich als een topschutter. Hij leest de looplijnen goed en zoekt aanvallende oplossing. Schollaert kan ook als aanvallende middenvelder aangewend worden.

7. Frederic Dikanda

Frederic Dikanda is een centrale verdediger die ook op het middenveld kan uitgespeeld worden. Hij is een transfer van het laatste moment en komt over van Tempo Overijse.

Daarnaast werden een aantal talentvolle beloften aangetrokken die hun weg moeten maken via de tweede ploeg.