Raakt sp.a-politica Anja Vanrobaeys in de Kamer? KOEN MOREAU

26 mei 2019

10u54 4 Erpe-Mere De kans bestaat dat Erpe-Mere na de verkiezingen opnieuw een vertegenwoordiger in de Kamer heeft.

Gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys (sp.a) staat op de tweede plaats voor de Federale Verkiezingen en is daardoor een groot kanshebber om de gemeente Erpe-Mere te vertegenwoordigen op een hoger niveau. Zelf blijft ze bescheiden. “Ik durf daar zelf geen uitspraken over doen. Mogelijk springt lijstduwer Rudy Coddens (schepen in Gent, nvdr.) nog over mij”, klonk het meteen nadat ze haar stem uitbracht.

Vanrobaeys is overigens niet de enige lokale kandidaat waarop gestemd kan worden. Schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V), in een recent promotiefilmpje op sociale media nog promotie voerend voor middenvakrijders, staat op de 12de plaats voor het Vlaams Parlement. Verder is ook Vlaams Belang Erpe-Mere vandaag vertegenwoordigd met Timothy Janssens (10de opvolger voor de Kamer) en Alain Franck (plaats 12 Vlaams Parlement).

Nog tot 14 uur mag – of moet – iedereen zijn stem uitbrengen, ook de politici zelf.