Puur lokaal op Steenberg met mobiele fruitpers, imker en tal van andere interessante standjes Koen Moreau

03 oktober 2019

17u32 3 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere organiseert op zaterdag 5 oktober doorlopend een ‘Puur lokaal’-markt op het domein Steenberg.

Van 10 tot 18 uur kan je, mits inschrijving via 0495/73.36.70, terecht bij een mobiele fruitpers. Verder geeft een lokale imker uitleg over de wondere wereld van de bijen, vertelt Natuurpunt over de lokale fauna en flora, kan je kennismaken met korteketenproducten, een praatje maken met het knotteam, het ras van je appels laten determineren door een pomoloog en aan de slag in het repaircafé. Vrijwilligers van Regiolanschap Vlaamse Ardennen laten je proeven van appel- en perenrassen en er zijn demonstraties van een enter en een boomsnoeier. Om 14 en om 15.30 uur geeft Karel De Roock een lezing over ‘Insecten en bestuiving, het belang van ons voedsel’.

Meer info: www.erpe-mere.be, www.rlva.be, milieu@erpe-mere.be of 053/60.34.00.