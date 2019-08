Provincialer hoopt op stunt in Belgische voetbalbeker: “Maar eerst jaarlijkse barbecue verzorgen, of we krijgen 50 euro boete”? MARC COPPENS en KOEN MOREAU

22 augustus 2019

20u39 18 Erpe-Mere De provinciale voetbalclub KRC Bambrugge beleeft hoogdagen: vrijdag kan het zich kwalificeren voor de eindfase van de Croky Cup met als inzet een topaffiche tegen pakweg Club Brugge of Anderlecht. Zaterdag en zondag vindt de jaarlijkse barbecue plaats en worden de spelers gesommeerd om tafels te ruimen, drank te bedienen en af te wassen. Geen vedettenallures aan de Lindekouter. “Wie zijn kat stuurt, krijgt een boete van 50 euro”, lacht voorzitter Stefan Gabriëls.

In zijn zeventigjarige geschiedenis slaagde Bambrugge er nooit in om de vijfde ronde te halen van de Beker van België. Dit seizoen wel. Het versloeg achtereenvolgens Dilbeek (2de provinciale), Houtvenne (derde amateur), Bergen (derde amateur) en Olympic Charleroi (1ste amateur). Die laatste overwinning kwam eigenlijk ongelegen, want het weekend voor de competitiestart houdt Bambrugge traditioneel zijn barbecue.

Op het A-terrein staat intussen een reusachtige tent, het B-plein dient als parking. De 21 spelers van de A-kern en de 31 spelers van de reserveploegen worden opgevorderd om een handje toe te steken: pintjes tappen, bestellingen opnemen, tafels afruimen en borden wassen. De sportieve droom combineren met de barbecue: dat slaat als een tang op een varken.

Historisch

De geel-zwarten willen Verlaine, de moederclub van oud-Rode Duivel Gilbert Bodart uit de 2de amateurklasse een hak zetten om daarna te worden uitgeloot tegen een topploeg uit eerste klasse. Dat zou historisch zijn, want het is van het seizoen 1984-85 geleden dat een club uit provinciale de eindfase wist te bereiken. Twee ploegen slaagden daar toen in: Torhout ging de boot in bij Standard (6-0) en het voormalige Verbroedering Denderhoutem ging onderuit bij Club Luik met 5-0.

“In principe worden alle bekerwedstrijden in deze voorlaatste fase gespeeld op zondag om 16 uur, maar de ploegen mogen ook een ander tijdstip kiezen”, zegt Stefan Gabriëls. “Verlaine had zelf al gepolst om de match naar zaterdag te verleggen en dus hebben wij gepolst: wat zou je denken van vrijdagavond? Met dank aan speler Koen Tackaert, onze leerkracht Frans van de ploeg die een en ander heeft geregeld. Fantastisch, kan ook alleen maar in Bambrugge, vermoed ik.”

Brugge-Bambrugge?

Voor de Bambrugse kassa zou een kwalificatie een godsgeschenk zijn: met directe uitschakeling wordt in de beker de recette netjes onder beide ploegen verdeeld. Laten we het vel van de beer alvast verkopen en even veronderstellen dat Bambrugge vervolgens naar Club Brugge mag. 5.000 fans? Misschien 10.000? Tel die winst maar uit. Maar de spelers willen in de eerste plaats ook geschiedenis schrijven.

Spits Kevin Goossens (29) stond op zijn zestiende al in de eerste ploeg van Bambrugge toen Club Brugge hem kwam halen. “Ik deed het daar goed bij de U19 en schoof vervolgens door naar de B-kern. Omdat ik het niet zag zitten om op internaat te gaan - ik wilde liever in Herzele op school blijven - is het bij Brugge niet gelukt. Via Eendracht Aalst en Appelterre belandde ik uiteindelijk opnieuw bij Bambrugge. Maar straks spelen tegen Club Brugge? Dat zou echt een droom zijn. Ik ben altijd fan geweest en ga dikwijls naar hun wedstrijden kijken.”

Voor Glen Coppens (34) zou het de kroon zijn op een fantastische voetbalcarrière. “Ik debuteerde in het seizoen 2004-2005 in de eerste ploeg van Lokeren en scoorde er zelfs twee doelpunten. Jammer dat Lokeren vorig jaar is gezakt naar 1B, want ik had het wel tof gevonden om tegen die club te mogen spelen. Doorstoten zou een mooi orgelpunt zijn. Fysiek ben ik nog in orde, maar ik vind het tijd voor een nieuwe fase in mijn leven met meer aandacht voor mijn vrouw en twee kinderen.”

De 37ste barbecue van Racing Bambrugge wordt georganiseerd op het A-terrein aan de Lindekouter. Je kan er zaterdag terecht van 18 tot 21.30 uur en zondag van 11.30 tot 14.30 uur. De wedstrijd tegen Verlaine wordt vrijdag afgetrapt om 20 uur op het terrein van de Luikse ploeg.