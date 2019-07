Propvol Steenberg voor eerste familiaal Zomerconcert: “Verhuis naar zaterdag was goeie keuze” KOEN MOREAU

20 juli 2019

22u52 0 Erpe-Mere Goed weer, keigoede optredens, leuke randanimatie voor kinderen, een formidabele sfeer en een massa volk. Dat is de korte samenvatting van het eerste Zaterdags Zomerconcert van deze zomer op Steenberg.

De weide van Steenberg stond voor het eerste Zomerconcert zaterdagavond afgeladen vol na de opwarming door Kliekakoestiek. Daardoor kon 2 Fabiola de reeds aardig opgewarmde massa probleemloos meevoeren naar hogere sferen. Dat gebeurde langs de gekende hits, maar ook langs enkele verrassende covers. De gebruikelijke leegloop na de hoofdact bleef dit keer ook uit.

“Mensen zijn duidelijk meer op hun gemak op zaterdag waardoor ze het volledige programma uitzitten. Verhuizen naar zaterdag was duidelijk een goede keuze”, vertelt een tevreden organisator Peter D’Herde tussen de optredens in. Ondanks de formidabele opkomst van ongeveer 3.500 mensen werd het record van De Romeo’s in 2017 niet gebroken. “Maar met een beetje geluk gebeurt dat wel tijdens onze laatste zomerconcert op zaterdag 24 augustus.”

De laatste editie is echter nog veraf. Eerst kom op 10 augustus ‘The Voice Senior’-winnaar John Leo alsook dorpsgenoot Wim Soutaer en Charles Van Domburg langs. Noteer die datum en 24 augustus alvast in je agenda. Kaarten kopen is overigens niet nodig. Alle concerten zijn volledig gratis toegankelijk.