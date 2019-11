Profrenner Jasper De Buyst (25) huwt zijn Gaia (25) in nieuwe thuisgemeente Koen Moreau

23 november 2019

14u40 4 Erpe-Mere In het gemeentehuis van Erpe-Mere is zaterdagochtend ‘Lotto Soudal’-renner Jasper De Buyst (25) in het huwelijksbootje getreden met de uit Waregem afkomstige Gaia De Pauw (25). De twee leerden elkaar vijf jaar geleden via vrienden kennen waarna de vlam over sloeg. Twee jaar geleden verhuisde het paar na een korte passage in Lede naar Ottergem, deelgemeente van Erpe-Mere.

“Het is hier goed, rustig en goedkoop wonen. We zijn dus klaar voor de volgende stap”, vertelde Jasper kort na de uitwisseling van de ringen. Dat gebeurde nadat wielerliefhebber en burgemeester Hugo De Waele (CD&V) het paar in de echt verbond en zijn liefde voor het wielrennen niet kon verbergen.

Nadien werd het koppel gefeliciteerd door tal van aanwezigen. Onder de familie en vrienden enkele bekende gezichten: Merenaar en ex-profrenner Kevin Van Impe, ‘Lotto-Soudal’-collega Tosh Van der Sande en ploegleider Frederik Willems. Uiteraard eveneens van de partij: fiere vader en ex-renner Franky De Buyst.

Niet aanwezig, maar sinds vorige week eveneens inwoner van Erpe-Mere: de uit Berlare afkomstige Oliver Naessen (29) die momenteel voor het Franse AG2R La Mondiale rijdt. Hij woont voortaan in deelgemeente Erondegem en gescheiden door de spoorlijn Gent-Brussel op amper vijf kilometer van Jasper De Buyst. Ideaal om samen te trainen.

“We rekenen er dan ook op dat jullie na Lucien Van Impe, Michel Van Aerde en Frans Melkebeek onze gemeente via de wielersport opnieuw op de kaart zetten”, gaf burgemeester De Waele nog mee. Na het feest wacht het kersverse koppel nog enkele mooie wittebroodsweken.

“Recent gingen we nog op reis, maar we trekken er nu wel nog enkele dagen op uit. Mijn eerst volgende wedstrijd is pas begin januari”, aldus Jasper. Gaia ziet het helemaal zitten. “Even gewoon genieten en met de hond wandelen. Nadien ga ik terug aan de slag bij designbedrijf ‘t Huis van Oordeghem waar ik na de verhuis naar deze streek bijna meteen aan de slag ging.” We wensen het paar in elk geval veel geluk en voldoende tijd voor elkaar.