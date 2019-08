Proefopstelling voor veiligere Langemunt KOEN MOREAU

16 augustus 2019

15u02 0 Erpe-Mere Om de gevaarlijke situatie voor voetgangers langs de Langemunt in Aaigem te verbeteren plaatste de gemeente Erpe-Mere een proefopstelling.

Op de parkeerstrook ter hoogte van het voetbalplein van SK Aaigem en het nieuwe jeugdontmoetingscentrum waarin Chiro Aaigem huist, werden varkensruggen geplaatst. Die zorgen ervoor dat automobilisten bij het parkeren verplicht plaatst moeten laten voor voetgangers.

“De bedoeling hiervan is om na te gaan in hoeverre de rijbaan kan worden versmald om een veilige strook te creëren zodat voetgangers niet meer op de straat hoeven te wandelen”, luidt het. Indien de proefopstelling een succes is, zal de aanpak meegenomen worden bij een eventuele herinrichting van de straat. Plannen om op een veiligere manier parkeerplaatsen te voorzien naast het nieuwgebouwde ontmoetingscentrum zijn er (nog) niet.