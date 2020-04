Productie opnieuw opgestart bij satellietcommunicatiebedrijf Newtec - ST Engineering in Erpe-Mere: “Klaar voor verdere groei” Koen Moreau

08 april 2020

17u39 4 Erpe-Mere Een 65-tal personeelsleden van ST Engineering - Newtec in de bocht van de Joseph Cardijnstraat in het industrieterrein van Erpe-Mere zijn sinds maandag opnieuw aan de slag. Eerstdaags verlaten opnieuw onderdelen voor satellietcommunicatie voor telecombedrijven, de medische sector alsook de lucht-, zee- en ruimtevaart de productieruimte.

“Onze productie lag omwille van het coronavirus twee weken stil, maar we hebben er voor gezorgd dat onze mensen op een veilige manier opnieuw aan de slag kunnen”, vertelt sitemanager Guy de Winne. Daartoe werden diverse maatregelen genomen. “Vooreerst hebben we een grondige ‘deep cleaning’ gedaan van de volledige fabriek, zitten onze mensen verder uit elkaar, werkt het administratief personeel zoveel mogelijk van thuis uit en voerden we glijdende werkuren in.”

Singapore

Daarnaast werden, dankzij het Singaporese moederbedrijf ST Engineering dat Newtec in maart vorig jaar overnam, voldoende mondmaskers en contactloze thermometers aangevoerd. “Zelf raakten we hier niet aan dat materiaal waardoor de leveringen zeer welkom waren.” De firma is dan ook opnieuw slagvaardig om de productiecapaciteit uit te breiden zodat een deel van de productie uit de Verenigde Staten en Maleisië naar Erpe-Mere kan komen.

Uitbreiding

“We bouwen momenteel een uitbreiding zodat hier op termijn een 110-tal mensen kunnen werken”, aldus de Winne. Vandaag telt Erpe-Mere een 75-tal personeelsleden. “Er staan vandaag al enkele vacatures voor arbeiders en meer technische profielen open, maar het is niet de bedoeling om massaal aan te werven.” Door de coronacrisis liep de bouw een beperkte vertraging op. “Heel wat aannemers legden gedurende twee weken de werken stil, maar ook daar begint men intussen opnieuw op te starten.”