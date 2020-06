Proclamatie op veilige afstand en afstudeerhoedjes slechts symbolisch de lucht in op Sint-Jozefschool Mere Koen Moreau

27 juni 2020

11u52 2 Mere Het laatste schooljaar van de lichting van 2020 was ook op de middelbare Sint-Jozefschool in Mere memorabel op alle vlakken: tele-teaching, geen eindejaarsreis en een bijzonder proclamatie.

De gebruikelijke feestelijkheden werden vervangen door een proclamatie op veilige afstand in de turnzaal - omwille van de plotse regen werd het buitenscenario vervangen door het binnenscenario - van de school. Slechts een beperkt aantal ouders per leerling mocht aanwezig zijn en die moesten bovenaan op afstand van andere ouderparen plaats nemen. Ondanks de maatregelen werd het een sfeervol gebeuren waaraan duidelijk veel tijd en moeite werd besteed. Elke leerling kreeg een persoonlijk woordje en de hoedjes werden - weliswaar symbolisch - in de lucht gegooid. Als afsluiter werden ballonnen in de lucht gelaten.