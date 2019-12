Prijs dagje speelplein stijgt van 3 naar 6 euro Koen Moreau

03 december 2019

17u21 0 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere verdubbelt het tarief voor haar speelpleinwerking. “De enige manier om misbruik door ingeschreven afwezigen op te vangen”, meent jeugdschepen Tom Van Keymolen (CD&V).

Het lijkt er op dat Erpe-Mere als extra wapen tegen de wachtlijsten voor haar speelpleinwerking inzet op een tariefverhoging. Vanaf de zomer van 2020 kost een dagje speelplezier voortaan 6 euro in plaats van 3 euro. “Op die manier krijgen we tarieven die conform zijn aan die van de buurgemeenten”, aldus Van Keymolen.

Daarnaast moet de tariefverhoging misbruik of zekerheidsinschrijvingen een halt toe roepen. “We merken dat heel veel ingeschrevenen niet komen opdagen. Dat gaat dagelijkse om tien tot twintig afwezigen op een totale capaciteit van 120 plaatsen en verklaart deels onze wachtlijsten.” Eveneens afgeschaft: terugbetaling van ingeschreven dagen wegens ziekte voor minder dan drie opeenvolgende werkdagen wegens “administratief niet in verhouding tot de bedragen.”

Bedenkingen

Oppositiepartijen Vlaams Belang en sp.a hebben bedenkingen. “Het is jammer dat jullie geen kortingen voorzien vanaf drie kinderen. Voor grote gezinnen betekent de speelpleinwerking toch een hele investering, aldus Guy Van Londersele (VB). Anja Vanrobaeys (sp.a) vroeg zich luidop af of het systeem van inschrijven - destijds in het leven geroepen om de capaciteit beter te kunnen beheersen - wel een goede keuze bleef.

Van Keymolen verdedigde de keuze van het beleid. “Elk kind kost ons evenveel. Economisch maakt het voor ons niet uit of die kinderen deel uitmaken van hetzelfde gezin”, reageerde hij. Het voorinschrijven wordt evenmin in vraag gesteld. “We hebben dat destijds ingevoerd na niet aflatende kritiek van uzelf”, kaatste de schepen terug naar Vanrobaeys.