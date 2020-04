Positief nieuws uit WZC Avondzon: Geteste bewoners, personeel en jobstudenten vrij van COVID-19 Koen Moreau

28 april 2020

18u08 70 Erpe-Mere De massale coronatesten die de jongste weken worden afgenomen bevestigen dat de situatie in WZC Avondzon in Erpe rooskleurig is.

“Al onze 142 personeelsleden en vaste jobstudenten werden getest en daaruit blijkt dat momenteel geen van de personeelsleden besmet is”, aldus directeur Katrien Thysebaerdt. Ook bij de bewoners kreeg het coronavirus geen voet aan wal. “Een aantal bewoners werd inmiddels getest. Amper één bewoner werd positief getest, maar die verbleef op dat moment al in het ziekenhuis omwille van een andere aandoening.”

Net als na de hoopgevende resultaten die de testen in WZC Meredal in Mere opleverden, ook in Erpe geen hoerastemming. “We beseffen dat een grote dosis geluk eveneens een belangrijke factor is in deze coronacrisis. Met dit positieve nieuws willen we benadrukken dat het in de sector niet allemaal kommer en kwel is en dat de opgelegde maatregelen wel degelijk hun nut hebben.”