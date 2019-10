Pommeline verlaat Limburg om dichter bij haar zus in de streek van Aalst te wonen Koen Moreau

27 oktober 2019

08u41 14 Erpe-Mere Tattoo-artist en ‘Temptation Island’-gezicht Pommeline Tillière (25) opent begin 2020 langs de Gentsesteenweg in Erpe-Mere een eigen tattoo-shop. Ze komt ook in de streek wonen.

Binnenkort laat Pommeline Tessenderlo definitief achter zich. “Het klopt dat ik me binnenkort in deelgemeente Erpe vestig, maar er is nog enorm veel werk”, bevestigt de blondine. Het gebouw dat Pommeline huurt recht tegenover doe-het-zelfzaak Heco en ingesloten tussen ‘Verwarming en Sanitair Van der Vurst’ en ‘Sierschouwen en Kachels De Boever’ krijgt na het verdwijnen van de pralinezaak dus een nieuwe toekomst.

“Voor mij wordt het ook een beetje terug thuiskomen”, vertelt ze. “Ik kom oorspronkelijk uit Heusden, deelgemeente van Destelbergen en werkte vroeger altijd in Wetteren.” Extra reden voor de terugkeer uit het verre Limburg is de aanwezigheid van Pommelines zus. “Zij woont in Lede en is altijd een soort van tweede mama geweest voor mij. Daarom wou ik terug dicht bij haar wonen.”

Om die reden zoekt Pommeline nog een appartement in de buurt. “Ik zag iets tof in Smetlede, maar dat is nog niet helemaal rond, maar ik kijk er in elk geval naar uit.” Pommeline zal binnenkort in elk geval heel geregeld te zien zijn in zowel Erpe-Mere als in Lede.

Meer over Lede

Erpe-Mere

Smetlede

Gentsesteenweg

Heco

Wetteren

Heusden

Destelbergen