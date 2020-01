Pommeline opent eigen tattoo-shop ‘Inkspired by Pommeline’ in Erpe-Mere Koen Moreau

19 januari 2020

14u59 88 Erpe-Mere Na heel wat voorbereidende werken opende Pommeline Tillière zondagnamiddag voor een select publiek haar eigen gloednieuwe tattoo-shop langs de Gentsesteenweg N9 in Erpe, deelgemeente van Erpe-Mere.

Begeleid door flink wat beats, een drankstand onder een partytent en een foodtruck op de parking opende Pommeline - bekend sinds haar deelname aan Temptation Island in 2017 - zondagnamiddag haar eigen tattoozaak schuin tegenover doe-het-zelfzaak Heco en quasi naast taverne Den Boskouter.

Met die nieuwe start, neemt ze letterlijk en figuurlijk afscheid van haar periode en relatie met Temptation Island 2018-deelnemer Fabrizio Tzinaridis in wiens tattoozaak in Beringen ze tot voor kort werkte. “Bedoeling is dat ik hier in Erpe zelf aan de slag ga, maar er is een tweede stoel die ik zal verhuren aan guest artists”, vertelt ze.

Intussen verhuisde de blondine ook naar de stationsomgeving van Burst, een andere deelgemeente van Erpe-Mere. “Het is nog even wennen aan de streek, maar ik heb er zin in om hier een nieuwe start te maken.” Bovendien brengt de verhuis haar dichter bij haar familie. “Ik kom oorspronkelijk uit Heusden, deelgemeente van Destelbergen, werkte vroeger altijd in Wetteren en mijn zus woont hier vlakbij in Lede. Alleen maar voordelen dus”, besluit ze lachend.