Politie valt binnen bij Blue Angels, ook inval in woning in Lede Koen Moreau

29 september 2020

09u44 88 Erpe-Mere Een groot aantal politiemensen viel dinsdagochtend binnen in het clublokaal van de Een groot aantal politiemensen viel dinsdagochtend binnen in het clublokaal van de beruchte motorclub Blue Angels in Erpe-Mere.

De inval gebeurde discreet, maar aandachtige passanten zagen verschillende combi’s van de federale politie op de parking van de treinhalte Erpe-Mere en in de Loskadestraat. De grote poort langs de Oudenaardsesteenweg werd opengebroken en het gebouw werd volledig doorzocht.

Iets gelijkaardig gebeurde omstreeks 4 uur in de Grote Kapellelaan in Lede. Enkele huizen voorbij slagerij ’t Vleesmoleken forceerden agenten met bivakmutsen, kogelvrije vesten en honden een voordeur. Een wagen werd in beslag genomen en weggevoerd. Wellicht kaderden de invallen in een drugsonderzoek, maar of er verder iets werd aangetroffen, is onduidelijk.

Het lokaal van de Blue Angels en de woning in de Grote Kapellelaan werden in elk geval niet verzegeld. Mogelijk gebeurden ook op andere plaatsen in de regio invallen en huiszoekingen. Bij de Blue Angels bevestigt men dat er een inval gebeurde en dat hun lokaal niet verzegeld werd. Meer wil men daar niet kwijt.

Strafexpeditie

Motorclub Blue Angels kwam recent in het nieuws omdat vijf leden van de beruchte motorclub celstraffen tot 3 jaar riskeren voor een strafexpeditie tegen een voormalig lid. Het proces levert een ontluisterend beeld van hoe afrekeningen gebeuren binnen het milieu van de motorclubs. Een nachtelijke barbecue in een woning langs de Hoogstraat in Lede eindigde half augustus in een vechtpartij met verschillende gewonden nadat enkele mannen binnen vielen. Ook hier ging het vermoedelijk om een dispuut binnen motorbendes.