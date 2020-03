Politie sluit 'anjerkot' van Anjers De Nijs en bloemenautomaat aan Acanthus Koen Moreau

14u09 1 Erpe-Mere Het ‘Anjerkot’ waarmee Anjers De Nijs in de Bossestraat in Erpe toch nog wat bloemen aan de man wou brengen, moet op bevel van de politie dicht. Een zelfde verplichting kwam er voor de bloemenautomaat van Acanthus op het dorp van Mere

De hogere overheid beschouwt zowel het kraampje als de bloemenautomaat als ‘winkels’ die niet-voedingswaren verkopen en volgens de coronamaatregelen gesloten moeten zijn. “Wij betreuren dit ten zeerste, maar staan volledig machteloos. We weten echt niet hoe het nu verder moet”, reageert Marian De Nijs.

Anjers De Nijs participeert ook in een gezamenlijke webshop van siertelers uit de regio Dendermonde. Die shop levert helaas (voorlopig?) niet in Erpe-Mere of Lede. Acanthus levert wel aan huis. Bestellen hier kan via Facebook Messenger of 0473/34.95.26.