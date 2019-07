Politie opent vuur op bestelwagen: Roemeense onderaannemer in Gent op dievenpad met wagen van opdrachtgever Koen Moreau en Jeffrey Dujardin

02 juli 2019

21u10 9 Erpe-Mere Een aannemer uit Erpe-Mere schrok zich dinsdag een hoedje toen hij van de politie te horen kreeg dat zijn bestelwagen in Gent gestopt was na een inbraakpoging bij een juwelier. “Die wagen was uitgeleend aan een Roemeense onderaannemer die onvoldoende rollend materieel had voor zijn mensen voor een werf in Brussel, maar verder weet ik van niets”, reageert de zaakvoerder.

De feiten die zich dinsdagochtend in de buurt van het Gentse Rabot achter het nieuw justitiepaleis afspeelden zijn overigens nog steeds bijzonder onduidelijk. Iets na 5 uur opende de politie er het vuur op een wagen die op de vlucht was nadat het alarm van juwelenzaak Aslan Gold in werking trad.

Inbrekers probeerden daar via de kelder van het naastgelegen café Bentos binnen te raken, maar dat mislukte dus. “De daders zijn nochtans ruim twee uur aan het kappen geweest in de kelder van mijn café. Wellicht zorgden de trillingen er voor dat het alarm in werking trad”, vertelt de cafébaas die Bentos zeven maanden geleden overnam terwijl hij de aangerichte schade bekijkt.

Het plan van de inbrekers draaide op een sisser uit. Ze vluchtten weg met een witte bestelwagen, maar botsten meteen op een politiepatrouille. De Gentse politie reageerde dan ook enorm snel op het inbraakalarm. Het gevolg was een korte achtervolging van de witte bestelwagen, eigendom van een aannemer uit Erpe-Mere. Tijdens die achtervolging werden schoten gelost. De bestelwagen crashte een vijftig meter verderop ter hoogte van het kruispunt met de Drietorekensstraat aan de achterzijde van een appartementsblok.

Eén of meerdere inzittenden vluchtten hierna te voet verder. De politie kamde de buurt uit. Achter een scooter werd kledij gevonden en medewerkers van het gerechtelijke laboratorium onderzochten ook een bouwwerf tussen de Van Cleeflaan en de Opgeëistenlaan. Uiteindelijk werden drie verdachten opgepakt voor ondervraging. Volgens de eerste informatie zou één van die verdachten een werknemer zijn van de Roemeense onderaannemer.

Het parket is momenteel karig met informatie. “We wachten de objectieve elementen van het sporenonderzoek af”, klinkt het. “Dat wordt gevoerd door het labo, een wapendeskundige en het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie.”